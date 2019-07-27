Благовещенск, , 10:21 — REGNUM

Гребень паводка в Амурской области начал смещаться вниз по течению рек. Об этом сегодня, 27 июля, сообщает «Амурская служба новостей».

Утром сегодняшнего дня большая вода пришла в Мазановский район области, который больше других пострадал от разгула стихии.

В социальных сетях распространяются фотографии и видеозаписи из села Угловое, где улицы превратились в бурные реки.

На кадрах видно, как по улицам плывут крыши зданий, полностью затоплены огороды.

Известно, что жителей Углового начали эвакуировать ещё 26 июля. Всего же из ел Мазановского района Амурской области были эвакуированы 395 человек. 291 из них были размещены в пункте временно размещения в Новокиевском Увале.

https://www.instagram.com/p/B0YoVkgIZdB/