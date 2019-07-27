Благовещенск, , 10:32 — REGNUM

В Амурской области из детского оздоровительного лагеря «Колосок» будут эвакуированы все дети и воспитатели из-за паводков. Об этом сегодня, 27 июля, сообщают местные СМИ.

Всего из лагеря будут вывезены 239 детей и около 40 педагогов. Ожидается, что автобусы за детьми приедут к 19:00 по местному времени.

Напомним, уровень воды в реке Амур всего за сутки поднялся на полтора метра и будет подниматься дальше. При том, что до выхода воды в пойм остается уже менее метра.

Дело в том, что в лагерь ведет единственная дорога, проходящая по мосту через приток реки Зея, а вода в Зее стремительно поднимается. Мост может оказаться затопленным и дети будут отрезаны от остального мира.

При этом пик паводка, по всей видимости, ещё не пройден.