Нью-Дели, , 12:09 — REGNUM

Наводнение в индийском штате Бихар стало причиной гибели 127 человек. Об этом 27 июля сообщает газета Times of India.

Общее число людей, пострадавших от удара стихии в штате Бихар достигло 8 миллионов 284 тысячи человек. Наводнением было затронуто 13 округов штата. Больше всего погибших проживало в округе Ситамархи — здесь количество жертв наводнения достигло 37 человек.

На местах развёрнуты спасательные операции, в которых задействовано 27 команд, действуют специальные лагеря помощи пострадавших, открыто более 800 общественных кухонь.

При этом метеорологи не ожидают каких-либо значительных осадков в течение ближайших нескольких дней в пострадавших от наводнения округах и в соседнем Непале. В метеорологическом департаменте Индии сообщили, что до 30 июля лишь в отдельных районах штата Бихар пройдут дожди.

Ранее ИА REGNUMсообщало о более 100 погибших в результате наводнений на северо-востоке Индии. В штате Бихам погибло 78 человек, в соседнем штате Ассам число погибших от удара стихии составило 36 человек.

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