Нью-Дели, , 11:04 — REGNUM

Число погибших в результате наводнения в северо-восточных районах Индии превысило 100 человек. Об этом сообщило индийское новостное издание Амар уджала.

Штаты Ассам и Бихар в наибольшей степени пострадали от природной катастрофы. По данным департамента борьбы со стихийными бедствиями, сильные ливневые дожди в Непале привели к затоплению обширных территорий Бихара и гибели 78 местных жителей. Количество осадков, выпадающих за день, составляет более 15 мм. В Ассаме число погибших в результате наводнения составило 36 человек. Затопление наблюдается в 28 из 33 районов штата, под воду ушло 1 800 прибрежных деревень. Сообщается, что 540 000 местных жителей были вынуждены покинуть свои дома и укрыться в приютах и лагерях, развернутых местными властями.

Напомним, что этим летом из-за обильных муссонных дождей значительные территории северо-востока Индии и соседних Бангладеш и Непала оказались затоплены. ООН уже предложила Индии содействие в борьбе со стихийным бедствием и оказании гуманитарной помощи местному населению.