Четверг, 6 Июня 2019 года
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В 80 км от столицы Германии полыхает лесной пожар

Происшествия

Огонь охватил 600 га леса на бывшем военном полигоне

В 80 км от столицы Германии полыхает лесной пожар
Иван Шилов © ИА REGNUM
Лесной пожар

Йютербог, Германия, 6 июня 2019, 10:14 — REGNUM  В 80 км к югу от столицы Германии вспыхнул крупнейший лесной пожар с момента объединения страны, передает немецкий канал n-tv 6 июня.

В начале этой недели в земле Бранденбург были зафиксированы несколько очагов горения. В настоящее время в районе города Йютербог на территории бывшего военного полигона горят 600 га леса. Тушение пожара осложнено оставшимися здесь боеприпасами. По данным министерства окружающей среды, пожары такого масштаба в Бранденбурге последний раз были зафиксированы в 70-е годы.

До сих пор на месте работали 120 пожарных и два вертолета. 6 июня к ним на помощь прибудут еще 30 человек и один противопожарный вертолет. Пожарным удалось потушить очаг у населенного пункта Хенниккендорф, где выгорели 60 га. Запах гари ощущается даже в Берлине.

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Лесные пожары — 2019
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