Новосибирск, , 10:50 — REGNUM

В страдающем от задымления Новосибирске, по данным пресс-службы городской клинической больницы, за неделю значительно увеличилось количество обращений, связанных с заболеваниями лёгочной системы.

Жители Новосибирска жалуются на одышку, кашель, головные боли, передаёт «Сиб.фм», ссылаясь на информацию от медиков.

Горожанам рекомендуют как можно меньше находиться на открытом воздухе, носить влажную марлевую повязку на улице.

Портал также сообщает, что, по данным сервиса мониторинга воздуха CityAir, из-за дыма от лесных пожаров в Восточной Сибири уровень загрязнения воздуха оценивается в восемь баллов из десяти.

Между тем, как сообщили ИА REGNUM в управлении Роспотребнадзора по Новосибирской области, в связи с действующими в Красноярском крае пожарами в Новосибирске продолжается мониторинг качества воздуха.

« На 26.07.2019 г. по результатам лабораторно-инструментальных исследований превышений ПДК (предельно допустимой концентрации) вредных веществ не выявлено», — говорится в сообщении ведомства.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, в Сибири площадь лесных пожаров наиболее значительная в Красноярском крае и Иркутской области. На утро 26 июля площадь возгораний в этих двух регионах, по данным Авиалесоохраны, составляет порядка 1,49 млн га. Новосибирская область в сводке Авиалесоохраны о лесопожарной обстановке на сегодняшний день не фигурирует.

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О задымлении в связи с действующими красноярскими и иркутскими пожарами сообщают и другие регионы Сибири, а также Урала.

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