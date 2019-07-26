Барнаул, , 09:03 — REGNUM

Алтайский край, который, как и многие другие территории, накрыло шлейфом природных пожаров, бушующих в Сибири и на Дальнем Востоке, весьма тяжело переживает данную неблагоприятную ситуацию. Как сообщают «Вести-Алтай» со ссылкой на заведующую терапевтическим отделением Барнаульской городской поликлиники №3 Веру Карпову, в основном жалобы на смог поступают от больных с бронхиальной астмой и обструктивным бронхитом.

Вера Карпова «Смог — это дело кратковременное и непостоянное, а вообще эти выбросы, конечно, — риск онкологических заболеваний. Надо про это помнить и минимизировать контакт со смогом, который сейчас есть. Хотя он не промышленный, но считается, что все эти выбросы являются канцерогенами, поэтому надо минимизировать все остальные риски».

Барнаульцам, которые почувствовали себя плохо, рекомендуют как можно меньше находиться на улице, а в случае ухудшения самочувствия носить маски.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в Сибири и на Дальнем Востоке полыхают 256 труднодоступных лесных пожаров на площади более 2,3 миллиона гектаров, которые не будут потушены по причине экономической нецелесообразности.

Между тем дымовые шлейфы достигли Омской области и практически полностью окутали воздушное пространство над территориями Новосибирской, Томской, Кемеровской областей, Алтайского края, Хакасии и восточных регионов Югры.

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