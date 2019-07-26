Барнаул, 26 июля 2019, 09:03 — REGNUM
Алтайский край, который, как и многие другие территории, накрыло шлейфом природных пожаров, бушующих в Сибири и на Дальнем Востоке, весьма тяжело переживает данную неблагоприятную ситуацию. Как сообщают «Вести-Алтай» со ссылкой на заведующую терапевтическим отделением Барнаульской городской поликлиники №3 Веру Карпову, в основном жалобы на смог поступают от больных с бронхиальной астмой и обструктивным бронхитом.
Барнаульцам, которые почувствовали себя плохо, рекомендуют как можно меньше находиться на улице, а в случае ухудшения самочувствия носить маски.
Как уже сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в Сибири и на Дальнем Востоке полыхают 256 труднодоступных лесных пожаров на площади более 2,3 миллиона гектаров, которые не будут потушены по причине экономической нецелесообразности.
Между тем дымовые шлейфы достигли Омской области и практически полностью окутали воздушное пространство над территориями Новосибирской, Томской, Кемеровской областей, Алтайского края, Хакасии и восточных регионов Югры.
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