Хабаровск, , 08:57 — REGNUM

Мальчик, спасшийся во время страшного пожара в палаточном лагере на горнолыжном курорте «Холдоми» под Хабаровском, рассказал правду об устройстве лагеря. По ночам в горах было очень холодно, и в палатки, установленные на деревянном настиле, принесли дешевые обогреватели, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Сгоревший палаточный лагерь под Хабаровском 27.mchs.gov.ru

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С мальчиком, спасшимся в «Холдоми», поговорили журналисты регионального ИА «ДВ-Новости». Ребёнок рассказал, что в палатках по ночам все дети сильно мёрзли. Взрослые принесли им электрические обогреватели — «ветродуйки».

Ребёнок — очевидец "Из-за ночного холода нам в палатки поставили «ветродуйки». Один мальчик положил на обогреватель полотенце, оно и загорелось. Тепловентилятор при этом стоял на деревянной тумбочке, с неё огонь перешёл на кровать. Так всё и загорелось. Между палатками расстояние было примерно полметра. Поэтому огонь распространялся очень быстро. Сразу загорелись и сгорели 20 из 26 палаток. Остались только те, которые стояли отдельно. К нам ночью забежал вожатый, закричал, что начался пожар, Мы проснулись, выбежали и увидели, что горят туалет и две крайние палатки. Я побежал в сторону выхода и стал звонить маме и рассказал, что у нас начался пожар. Мама перезвонила вожатому, он ей сказал, что несколько детей пострадали».

При этом палатки были установлены на деревянном подиуме.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь с 22 на 23 июля в палаточном лагере «Холдоми» под Хабаровском произошла трагедия — вспыхнули палатки, установленные незаконно и, в нарушение всех требований безопасности, вплотную друг к другу. В результате одна девочка погибла на месте, трое детей скончались в реанимации ЦРБ Солнечного района Хабаровского края. Все дети — жители Комсомольска-на-Амуре. Горнолыжная база «Холдоми» является объектом ТОР «Комсомольск». Здесь проходят различные мероприятия, включая Международный форум «Амур». Для этого форума и были закуплены палатки «Памир-30».

Соболезнования семьям погибших детей выразил президент России Владимир Путин.

По факту трагедии возбуждены уголовные дела. Расследование поручено центральному аппарату СК РФ.