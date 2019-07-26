Сузунский р-н, , 08:17 — REGNUM

В Новосибирской области найден ребёнок 2009 года рождения, потерявшийся 25 июля неподалеку от села Мышланка Сузунского района. Как сообщили ИА REGNUM 26 июля в ГУ МЧС по региону, мальчика искали всем селом.

В его поисках были задействованы сотрудники полиции, МЧС России, специалисты администрации и местное население.

Известно, что утром 25 июля мальчик и его отец пасли скот в лесу рядом с селом. Днём в какой-то момент отец задремал и не уследил за ребёнком. Мальчик на коне уехал в лес, увидел там ягоды и начал их собирать. Ребёнок увлёкся и не заметил, как заблудился. Его конь убежал.

Отец искал сына вместе с родственниками и односельчанами. Самостоятельные поиски не увенчались успехом. В 20:30 по местному времени родители обратились в полицию. В поисковых работах были задействованы 39 человек и семь единиц техники. В 21:35 ребёнка нашли местные жители. Он прошёл около пяти километров и забрёл на сенокос неподалеку от деревни, где его накормили и напоили. Медицинская помощь не потребовалась.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в июле 2019 года Госдума приняла в итоговом, третьем чтении закон о поиске детей по геолокации с их гаджетов. В случае пропажи ребенка полиция сможет использовать данные геолокации со смартфона ребёнка или его «умных» часов.

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