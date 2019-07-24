Москва, , 13:52 — REGNUM

Закон о поиске детей по геолокации с их гаджетов Госдума приняла в итоговом, третьем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 24 июля.

«Закон дает возможность оперативного поиска детей», — отметил глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарёв («Единая Россия»).

Самые важные первые минуты и часы будут использованы максимально эффективно, подчеркнул парламентарий.

В случае пропажи ребенка полиция сможет использовать данные геолокации со смартфона ребенка или его «умных» часов. Но действовать они смогут лишь при наличии сообщения о пропавшем ребенке и при наличии письменного заявления родителя или опекуна. Также использовать геоданные в поиске сотрудники МВД смогут на основании мотивированного постановления одного из руководителей органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, вынесенного в течение 24 часов с момента поступления сообщения о пропаже несовершеннолетнего.

Необходимые координаты будут сняты с технических каналов связи с обязательным уведомлением суда (судьи) в течение 24 часов. В течение 48 часов с момента начала проведения мероприятия отделу полиции необходимо будет получить судебное решение о проведении такого оперативно-розыскного мероприятия либо прекратить его проведение.