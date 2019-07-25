Баку, , 13:53 — REGNUM

Азербайджан отправил на поиски упавшего в Каспийское море своего истребителя-бомбардировщика МиГ-29 военные корабли и вертолеты, сообщили 25 июля в министерстве обороны республики.

«К поисково-спасательным операциям подключены корабли ВМС и вертолёты ВВС», — сообщили в пресс-службе.

В министерстве обороны создали специальную комиссию по расследованию причин авиакатастрофы. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, истребитель пропал с радаров 24 июля в ночное время во время выполнения учебно-тренировочных полётов. По предварительной версии, военный самолёт упал в Каспийское море. В настоящее время ведутся поиски пилота.

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