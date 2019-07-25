Азербайджанская Республика, , 11:11 — REGNUM

В Азербайджане начато расследования по факту крушения самолёта МиГ-29 ВВС республики. После авиакатастрофы военная прокуратура страны возбудила уголовное дело. Об этом 25 июля сообщает пресс-служба ведомства.

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Уточняется, что для этого была создана следственная группа из опытных и профессиональных сотрудников прокуратуры. В настоящее время следователи вместе с руководством военной прокуратуры выехали на место ЧП.

Как сообщало ИА REGNUM, самолёт ВВС Азербайджана 24 июля пропал с радаров 24 июля в ночное время во время выполнения учебно-тренировочных полётов. По предварительной версии, озвученной минобороны страны, в результате авиакатастрофы военный самолёт упал в Каспийское море. В настоящее время ведутся поиски пилота, принимаются все необходимые меря для его спасения. Расследованием причин крушения занимается специальная комиссия.