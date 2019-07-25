Тулун, Иркутская область, , 12:10 — REGNUM

Жилищный вопрос жителей Тулуна — наиболее пострадавшего от наводнения города Иркутской области поможет решить ярмарка недвижимости, организованная сегодня, 25 июля, областными властями. Как сообщает губернаторская пресс-служба, данное мероприятие пользуется высоким спросом у населения, свои предложения представили около 40 компаний.»В Тулуне предлагаются варианты в двухэтажных многоквартирных домах или индивидуальное жилье с участком в 15 соток. На ярмарке представлены дома из всех типов конструкций, начиная от легких, заканчивая железобетоном, кирпичом, деревом», — пояснил губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

Напомним, социальные выплаты на приобретение или строительство жилого помещения предоставляются властями из расчета стоимости 1 кв. метра общей площади жилого помещения в размере не более 45 тыс. рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, непосредственно в Тулун наводнение пришло в ночь на 27 июня. Напор воды в реке Ия был настолько сильным, что вода с лёгкостью преодолела десятиметровую дамбу и смела несколько городских кварталов. Не подлежащим восстановлению уже признаны около 500 жилых домов.

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Ранее сообщалось, что жителям Тулуна выдали всего шесть жилищных сертификатов. Это произошло накануне визита в город российского президента Владимира Путина. Также Сергей Левченко извещал, что намерен бороться с теми собственниками недвижимости, которые стали завышать цены на аренду и покупку жилых помещений.

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