Тулун, Иркутская область, 24 июля 2019, 14:11 — REGNUM
Спасатели, работающие сейчас в Тулуне — наиболее пострадавшем от разрушительного наводнения городе Иркутской области — приступили у сносу домов, непригодных для проживания. Об этом сегодня, 24 июля, сообщает региональное ГУ МЧС РФ.
Известно, что дома начали сносить на улицах: Чехова, Толстого, Сибстроя, Озерная, Коммунальная, Свободы, Мастерская, Фрунзе, Щорса, Карла Маркса, 8-Марта, Степная, Больничная, Медицинская, Ветеринарная, Литейная, Мясокомбинатская. Также работы ведутся в переулках: Сибстроя, Мясокомбинатский, Песочный, деревня Казакова.
Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось с 26 июня после проливных дождей. Реви вышли из берегов и затопили более 100 населённых пунктов. Вода зашла в более 10 тысяч жилых домов. Пострадали порядка 38 тысяч человек. Непосредственно в Тулун наводнение пришло в новь на 27 июня. Напор воды в реке Ия был настолько сильным, что вода с лёгкостью преодолела десятиметровую дамбу и смела несколько городских кварталов. Не подлежащим восстановлению уже признаны около 500 жилых домов.
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