Тулун, Иркутская область, , 08:55 — REGNUM

В Иркутском городе Тулуне, наиболее пострадавшем от мощнейшего наводнения, начавшегося почти месяц назад, всё ещё подтоплены семь жилых домов, в которых проживает 17 человек. Об этом проинформировало сегодня, 23 июля, иркутское правительство.

Также известно, что из-за потери жилья в пяти пунктах долговременного размещения размещены 353 человека, в том числе 83 ребенка. На отдых в оздоровительные организации отправлено 2183 ребенка, а всего в списках на отправку в летние лагеря числится около 3700 детей.

А вот о новых выданных жилищных сертификатах ничего не сообщается. Их по-прежнему получили только шестеро счастливчиков. Данное событие произошло прямо перед приездом в Тулун российского президента Владимира Путина.

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Правда, людей обнадёжили тем, что с 25 по 28 июля в Тулуне и Нижнеудинске пройдут ярмарки недвижимости, на которых жители районов, попавших в зону стихийного бедствия, смогут ознакомиться с предложениями по приобретению жилья. Впрочем, ранее губернатор Иркутской области Сергей Левченко предупредил, что собственники недвижимости значительно повысили цены на жилые помещения.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось с 26 июня после проливных дождей. Реки вышли из берегов и затопили более 100 населённых пунктов, пострадали порядка 38 тысяч человек.

Первые жилищные сертификаты пострадавшим в результате мощнейшего наводнения на общую сумму 14,3 млн рублей выдали 19 июля. Власти Приангарья сообщили, что их получили шесть семей из Тулуна, выбранные в случайном порядке. По признанию председателя регионального правительства Руслана Болотова,за ночь чиновниками было подготовлено 845 документов, которые позволят пострадавшим от паводка людям получить жилье в самое ближайшее время. Правда не все поверили этим словам. Некоторых страждущих предупредили, что сертификаты начнут выдавать в лучшем случае в августе-сентябре.

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