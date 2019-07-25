Хабаровск, , 05:50 — REGNUM

Уполномоченный по правам ребёнка при президенте России Анна Кузнецова сочла необходимым перевезти детей из лагеря «Холдоми» под Хабаровском в Приморский край, во Всероссийский детский центр «Океан». По мнению Кузнецовой, там дети смогут быстро прийти в себя после пережитого ужаса, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Путин выразил соболезнование в связи с трагедией в Холдоми

«Детям, которые стали очевидцами этого страшного происшествия, необходим не просто полноценный отдых, но и реабилитация, помощь квалифицированных специалистов и психологов», — сказала Анна Кузнецова.

В лагере «Холдоми» до сих пор остаются 135 детей, несмотря на то, что власти Хабаровского края закрывают горнолыжную базу полностью — для этого в Солнечном районе введен режим ЧС.

Дети сейчас размещены в стационарных корпусах.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь с 22 на 23 июля в палаточном лагере «Холдоми» под Хабаровском произошла трагедия — вспыхнули палатки, установленные незаконно и, в нарушение всех требований безопасности, вплотную друг к другу. В результате одна девочка погибла на месте, трое детей скончались в реанимации ЦРБ Солнечного района Хабаровского края. Все дети — жители Комсомольска-на-Амуре. Горнолыжная база «Холдоми» является объектом ТОР «Комсомольск». Здесь проходят различные мероприятия, включая Международный форум «Амур». Для этого форума и были закуплены палатки «Памир-30».

Соболезнования семьям погибших детей выразил президент России Владимир Путин.

По факту трагедии возбуждены уголовные дела. Расследование поручено центральному аппарату СК РФ. Арестованы начальник лагеря, собственник «Холдоми», представитель МЧС в Солнечном районе.