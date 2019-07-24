Усолье-Сибирское, Иркутская область, , 13:58 — REGNUM

Правительство Иркутской области весьма оперативно отреагировало на заявление главы РосприроднадзораСветланы Радионовой, сообщившей в интервью газете»Известия» о своём недавнем визите в «экологический Чернобыль — предприятие «Усольехимпром», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В официальном сообщении, размещённом сегодня, 24 июля, на официальном сайте региона, в частности, говорится:

«Не подлежит сомнению, что ООО «Усольехимпром» является объектом, оказывающим негативное воздействие на окружающую среду и включено в перечень хозяйствующих субъектов, поднадзорных непосредственно Росприроднадзору, который возглавляет Светлана Радионова. Однако отсутствие полномочий и законодательного права у субъекта РФ не позволяют Правительству Иркутской области организовать планомерную работу по ликвидации загрязнения промышленной площадки ООО «Усольехимпром» на территории земельных участков, находящихся в федеральной собственности, и при осуществлении деятельности коммерческим предприятиями».

Вместе с тем, как сообщили в региональном министерстве природных ресурсов и экологии, ликвидация источников загрязнения на промышленной площадке ООО «Усольехимпром» в Усолье-Сибирском является одним из приоритетных вопросов при обеспечении экологической безопасности жителей Иркутской области.

Как следует из официальной публикации, речь идёт о предложениях включить мероприятия по ликвидации цеха ртутного электролиза в федеральный проект «Чистая страна» на 2019−2021 годы в рамках национального проекта «Экология». Соответствующие документы были направлены в Минприроды России, — заявил министр природных ресурсов и экологии Иркутской области Андрей Крючков.Иркутский министр уверен, что помимо ликвидации цеха ртутного электролиза, экологическая опасность и угроза загрязнения территории останется очень серьезной.

Как уже сообщало ИА REGNUM, местом экологической катастрофы глава РосприроднадзораСветлана Радионова назвала территорию рядом с заводом «Усольехимпром» (город Усолье-Сибирское, Иркутская область). В марте 2019 года региональные власти заключили соглашение о включении ликвидации «Усольехимпрома» внацпроект «Экология». О проблемах, связанных с опасным производством, местные власти говорили федеральным властям неоднократно, но безрезультатно.

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Любопытно, что при этом в Росприроднадзоре не упомянули о гораздо боле серьёзной экологической катастрофе, угрожающей Байкалу. Речь идёт о 6,2 млн кубометров ядовитых веществ бывшего Байкальского целлюлозно-бумажного комбината(БЦБК), которые хранятся в картах-накопителях прямо на берегу Байкала. В пострадавшем от мощнейшего наводнения Приангарье не прекращаются дожди и мощный селевой поток в любой момент может смыть в самый большой резервуар пресной воды на Земле.

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