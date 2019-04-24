Дмитрию Медведеву напомнили о проблемах с предприятием «Усольехипром»

Усолье-Сибирское, Иркутская область, , 10:27 — REGNUM Мэр города Усолье-Сибирское (Иркутская область) Максим Торопкин, выступая с докладом на первом всероссийском экологическом форуме «Единой России» «Чистая страна», напомнил о напряженной экологической ситуации в городе. Судя по официальной информации, опубликованной на сайте единороссов, речь идёт о проблемах, связанных с предприятием «Усольехипром», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Первая проблема вытекает из включения на следующий год процесса демеркуризации цеха ртутного электролиза. Вторая проблема связана со шламонакопителями, в которых отсутствует необходимое водяное зеркало. Третья — соляные скважины, которые на данный момент заполнены ядохимикатами. Четвертая проблема — это цистерны, которые разбросаны по всей площади предприятия, заполнены отравляющими веществами и находятся под давлением. Пятая проблема — это полуразрушенные здания «Усольехимпрома», их нужно утилизировать и освобождать полностью площадку», — пояснил мэр.

По его словам, российское правительство уже получило документы, свидетельствующие об экологической угрозе, исходящей от бывшего химического предприятия «Усольехимпром».

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Напомним, «Усольехимпром» (входит в ООО «Группа «Нитол») являлось одним из крупнейших химических предприятий в Сибири. До своей остановки в 2012 году там выпускали кислород, азот, хлорные продукты, карбид кальция, эпихлоргидрин, ацетилен и поливиниловую смолу. В дальнейшем моногород Усолье-Сибирское был включён в в список территорий с наиболее сложным социально-экономическим положением в связи с негативным влиянием на его экономику процесса консервации производства на градообразующем предприятии ООО «Усольехимпром».

В июле 2015 года премьер-министр Дмитрий Медведев приезжал в Усолье-Сибирское для проведения совещания по созданию территорий опережающего социально-экономического развития на территориях моногородов. С 6 ноября 2018 года на территории Усолья-Сибирского введен режим функционирования «Чрезвычайная ситуация» для городского звена областной территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, который не отменен до настоящего времени. В марте 2019 года региональные власти заключили соглашение о включении ликвидации «Усольехимпрома» в нацпроект «Экология».

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