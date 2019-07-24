Кабул, 24 июля 2019, 10:52 — REGNUM
В столице Афганистана Кабуле подорвался автомобиль, принадлежащий силам Североатлантического альянса, сообщает 24 июля Pajhwok.
По данным агентства, автомобиль подорвался на самодельном взрывном устройстве. По предварительным данным, погибших нет.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Афганистане в результате взрыва мины в провинции Баглан погибли пятеро сотрудников полиции. Придорожная мина взорвалась, когда автомобиль полицейских патрулировал территорию.
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