Кабул, 18 июля 2019, 16:05 — REGNUM
Заминированный автомобиль взорвался у ворот полицейского управления в южном городе Афганистана Кандагаре в четверг, 18 июля, сообщил представитель полиции, передает агентство Reutеrs.
«Боевики взорвали автомобиль…, а несколько вооруженных бандитов вошли в здания возле нашего главного управления», — рассказал представитель полиции на условиях анонимности.
Ни одна группировка боевиков пока не взяла на себя ответственность за теракт. Сообщений о жертвах пока не поступало.