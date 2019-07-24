Хабаровск, , 10:06 — REGNUM

Следователи возбудили уголовное дело о халатности по факту пожара в детском лагере под Хабаровском, в результате которого погибли четверо детей, сообщает 24 июля пресс-служба СКР.

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По данным ведомства, дело возбуждено в отношении начальника отдела надзорной деятельности и профилактических работ по Солнечному району Управления надзорной деятельности МЧС России в Хабаровском крае Эдуарда Новгородцева.

Следствие полагает, что во время плановых учений, которые прошли в лагере в июле 2019 года, Новгородцев обнаружил, что размещение детей в палаточном городке организовано с нарушением противопожарных норм, но не предпринял никаких мер, чтобы обязать руководство исправить их.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате пожара в детском лагере «Холдоми» пострадали 12 человек, четыре ребёнка погибли. По данному факту возбуждено уголовное дело, директор детского лагеря, а также и учредитель компании, организовавшей детский отдых, были задержаны.

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