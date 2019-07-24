Хабаровск, , 08:16 — REGNUM

Дальневосточники просят присвоить звание Героя России 10-летнему Алексею, который спасал девочек из пылающей палатки в лагере «Холдоми», получил тяжелые, несовместимые с жизнью, ожоги и скончался в реанимации ЦРБ Солнечного района, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Жители Хабаровского края, Приморья, других регионов Дальнего Востока и России подписывают петицию с просьбой присвоить звание Герой России 10-летнему Алексею, который рискуя жизнью, сам уже будучи обгоревшим, выводил девочек из горящих палаток.

«Маленький мальчик, который взял на себя огромную ответственность… Спасибо огромнейшее родителям, которые воспитали такого сына. Алексей 2008 года рождения должен быть награжден званием Герой России. К огромному сожалению посмертно», — говорится в тексте обращения, адресованного властям Хабаровского края и России.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь с 22 на 23 июля 2019 года в палаточном лагере в турцентре «Холдоми» вспыхнул пожар. Девочка Софья погибла сразу, ещё трое детей скончались сутки спустя в реанимации Солнечной ЦРБ от полученных ожогов.

Возбуждено уголовное дело.