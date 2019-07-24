Магадан, Магаданская область, , 09:56 — REGNUM

Губернатор Колымы Сергей Носов поручил министрам правительства проверить детские центры отдыха региона в связи с трагедией в лагере «Холдоми» в Хабаровском крае, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Носов акцентировал, что плохо, когда проверки случаются лишь после таких страшных событий:

«Неправильно, что только после трагедий назначают проверки. Это случилось не потому, что проверок не было — лагерь готовился к сезону. Главное в том, чтобы не допускались такие последствия изначально. Заставить себя работать — нудная, рутинная вещь, привычка не закрывать глаза — самая сложная. Если происходит сбой в системе, надо делать выводы, анализировать и устранять сбой».

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Как сообщало ИА REGNUM, ночью 23 июля случился пожар в палаточном лагере «Холдоми» в Хабаровском крае, погибла 11-летняя девочка, ещё трое детей скончались в больнице.