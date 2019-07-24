Хабаровск, , 09:28 — REGNUM

Пожар в детском палаточном лагере под Хабаровском мог произойти из-за упавшего на обогреватель полотенца, об этом 24 июля сообщили в правительстве региона.

«В палатках были обогреватели типа «ветерок», которыми, со слов детей, они сушили вещи. Полотенце или платье упало на «ветерок», — сообщили РИА Новости в пресс-службе.

Также отмечается, что у палаток был очень сложный замок, который в темноте за десять минут ребенок открыть не сможет.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате пожара в детском лагере «Холдоми» пострадали 12 человек, четыре ребёнка погибли. По данному факту возбуждено уголовное дело, директор детского лагеря, а также и учредитель компании, организовавшей детский отдых, были задержаны.

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