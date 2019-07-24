Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, , 04:59 — REGNUM

В Комсомольске-на-Амуре 25 июля пройдут первые похороны детей, погибших во время пожара в палаточном лагере в турцентре «Холдоми» под Хабаровском, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Дата похорон остальных детей пока обсуждается.

Администрация Комсомольска-на-Амуре оказывает всестороннюю помощь семьям погибших детей.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь с 22 на 23 июля 2019 года в палаточном лагере на горнолыжной базе «Холдоми» под Хабаровском случился пожар. Предположительно причиной возгорания стали обогреватели, на которых дети сушили вещи. Одна девочка погибла сразу, трое детей скончались в больнице к вечеру 23 июля. Всего, включая взрослых, пострадали 12 человек.