Косулино, , 14:45 — REGNUM

В Свердловской области пожарные тушат загоревшееся здание магазина «Пятёрочка» в селе Косулино Белоярского района. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

В спасательном ведомстве уточнили, что горит кровля здания и по предварительным данным площадь пожара составляет 500 кв метров. На данный момент возгорание тушат шесть единиц техники, а также к месту происшествия направлена дополнительная техника из соседних городов и посёлков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Свердловской области был потушен пожар в городе Арамиль. Ночью там загорелся двухэтажный большой коттедж по улице Меко.

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Также в Екатеринбурге произошёл пожар на строительном объекте в результате которого погиб рабочий.

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