Арамиль, Свердловская область, , 05:43 — REGNUM

В Свердловской области в городе Арамиль произошёл пожар, в результате которого загорелся двухэтажный коттедж по улице Меко. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

В спасательном ведомстве уточнили, что сигнал о возгорании поступил накануне вечером, а потушить пожар удалось к 01:35 по местному времени. Огнём было охвачена площадь 300 кв метров. В результате пожара выгорел второй этаж коттеджа и кровля дома. На месте работали 11 единиц техники и 39 спасателей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Свердловской области в результате хлопка газа был повреждён двухэтажный дом в посёлке Буланаш. На данный момент большинство жителей дома разместились у своих родственников.