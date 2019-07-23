п.г.т. Солнечный, , 09:14 — REGNUM

Каким образом получилось, что давно действующее предприятие — туристический центр «Холдоми» — оказалось заведено в ТОСЭР почему там оказался детский лагерь? Были ли там надлежащие проверки? А если были — почему дети оказались в палатках? Эти вопросы озвучил губернатор Хабаровского края Сергей Фургал во время пресс-подхода. Глава региона пообещал, что от ответов на эти вопросы зависит степень ответственности чиновников, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Глава региона сообщил, что, помимо троих детей со 100%-ными ожогами тела, которые находятся в реанимации в состоянии комы, ещё один ребёнок в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в Комсомольск-на-Амуре, в горбольницу.

Глава региона сообщил, что всем пострадавшим будет оказана материальная и психологическая помощь, моральная поддержка.

Вместе с губернатором в Солнечный район вылетели представители Следственного комитета России. Они разбираются в обстоятельствах дела.

Как сообщало ИА REGNUM, в страшном пожаре в палаточном лагере в турцентре «Холдоми» пострадали девять человек. Один ребёнок погиб, трое в реанимации в тяжелом состоянии, у них 100%-ные ожоги тела, ещё один ребёнок в состоянии средней тяжести госпитализирован в больницу Комсомольска-на-Амуре. Пострадавшим от угарного газа взрослым помощь оказана амбулаторно.