п.г.т. Солнечный, , 23:25 — REGNUM

Один ребёнок погиб и ещё трое детей пострадали в результате пожара в палаточном лагере на базе отдыха в Хабаровском крае. Об этом 22 июля сообщили в региональном управлении МЧС России.

По информации ведомства, ЧП произошло на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Солнечном муниципальном районе.

Сообщается, что по прибытии на место пожарных подразделений 20 из 26 палаток сгорели. Всего в палаточном городке находились 189 детей.

Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что работники лагеря и охрана пытались самостоятельно потушить пожар и слишком поздно вызвали пожарных.

Причины и обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются.