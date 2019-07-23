Благовещенск, , 07:58 — REGNUM

В Приамурье на особом контроле власти региона держат реки Селемджа и Правый Уркан, где прогнозируется подъём воды выше опасного уровня, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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На реке Правый Уркан, являющейся притоком Зеи, в настоящее время уровень воды составляет 2,85 метра, прогнозируется повышение уровня воды на 4 метра, до отметки 7 метров, при этом опасной является отметка 6,7 метра.

Сама река Зея за сутки проливных дождей поднялась на 33 см, подъём воды продолжается.

В селе Ивановка Зейского района началось подтопление придомовых территорий и подвалов домов, в селе Овсянка подтоплено 49 домов, к месту ЧС выехали спасатели.

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Как сообщало ИА REGNUM, из-за сильных ливней в Приамурье оказался размытым участок федеральной трассы «Амур», где образовался провал, перекрывший автомобильной сообщение. В провале оказался легковой автомобиль, водитель и пассажирка которого получили телесные повреждения и были доставлены в ближайшее медучреждение.