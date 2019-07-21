Благовещенск, , 11:51 — REGNUM

Обрушение участка автотрассы произошло в Амурской области, пострадали два человека. Об этом 21 июля сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Происшествие случилось на 834-м км федеральной трассы Р-297 «Амур». Произошло размытие участка автодороги. На месте провала дорожного полотна случилось ДТП с участием легкого автомобиля Toyota Vitz.

По предварительным данным, автомобиль съехал в образовавшуюся промоину. В результате ДТП пострадали водитель автомобиля, мужчина 1957 года рождения, и его пассажирка, женщина 1988 года рождения.

Пострадавшие были госпитализированы. На месте провала дорожного полотна в настоящее время продолжаются работы по восстановлению повреждённого участка автотрассы. На месте ЧП работают 46 человек, 26 единиц техники.

В ГУ МВД по Амурской области предварительной причиной обрушения участка трассы названо большое количество осадков, выпавших за последние дни на территории Амурской области.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обрушении самодельного моста в селе Бежта Цунтинского района Дагестана. При обрушении никто не пострадал. Мост обрушился в результате сильных ливней.

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