Благовещенск, , 06:38 — REGNUM

Прошедшая неделя для Приамурья стала настоящим испытанием: непрекращающиеся дожди затопили областной центр, размыли федеральную автотрассу, подмыли полотно железной дороги. Подробнее — в обзоре «стихийной» недели.

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Как и ожидали синоптики, сильный ливень обрушился на Приамурье во вторник, 16 июля. Главный удар стихии пришёлся на областную столицу, где из-за отсутствия ливнёвой канализации, соответствующей объёмам дождевой воды, приносимой дождями и ливнями, город оказался буквально затопленным: потоки воды валили деревья, уносили припаркованные автомобили.

Как утверждают очевидцы, вода «лилась стеной» и видимость в это время не превышала 10 метров. Во многих домах были затоплены подвалы. Вода стояла во дворах жилых домов, учебных и медицинских учреждений. Утром в одном из детских садов пришлось передавать детей прямо через забор.

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Из-за массовых подтоплений подвалов, земельных участков, подворий и дорог, власти Благовещенска были вынуждены объявить режим чрезвычайной ситуации, при котором открылась возможность использовать финансовые резервы для ликвидации последствий стихии. В городе для оценки нанесённого стихией ущерба начала работать специальная комиссия, которая прошла по всем объектам городской инфраструктуры.

В МЧС сообщили, что всего в городе, за короткий промежуток времени, выпало 60 мм осадков, что составляет половину от месячной нормы для этого времени года. Прошедший ливень был признан опасным метеорологическим явлением.

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На 834-м километре федеральной трассы Р-297 «Амур» из-за непрерывных осадков произошло размытие дорожного полотна, что привело к обрушению значительно участка дороги. В образовавшийся провал, длина которого достигла десяти метров, а глубина двух, провалился легковой автомобиль «Тойота-Витц» с двумя пассажирами. Пострадавшие были госпитализированы в ближайшее медучреждение. Сообщение между западом и востоком России было прервано. На ликвидацию провала было привлечено 46 дорожников и спасателей, а также 26 единиц строительной и специальной техники, которые смогли быстро восстановить движение на федеральной трассе.

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На железной дороге, в результате обильных осадков, появилось несколько «точек напряжения», где подтопление могло привести к аварийной ситуации. Так, на перегоне Омутная — Сгибеево Забайкальской железной дороги аварийные бригады проводили работы по восстановлению и укреплению подмытого полотна и очищению водопропускных труб. Там удалось выполнить работы без задержки транспортного потока. Однако, на перегоне Ерофей Павлович — Сегачама нарушение целостности водопропускной трубы привело к осыпанию земляного полотна, чреватого обрушением железнодорожного пути. Чтобы устранить аварийную ситуацию, ремонтники вынуждены были остановить движение поездов через аварийный участок, в результате чего задержка в движении пассажирских составов, следующих по маршрутам «Благовещенск — Чита», «Владивосток — Москва» и «Москва — Владивосток» составила от 36 минут до 1 часа 17 минут.