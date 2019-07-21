Донецк, , 16:00 — REGNUM

Вооруженные силы Украины (ВСУ), обстрелявшие село Новая Таврия на юге Донецкой Народной Республики (ДНР), сорвали перемирие в Донбассе. Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», сообщили 21 июля в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В СЦКК отметили, что обстрел из стрелкового оружия со стороны украинских формирований по селу Новая Таврия был зафиксирован впервые с момента вступления в силу нового бессрочного перемирия, спустя 12 часов 53 минуты.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, в полночь с 20 на 21 июля вступило в силу последнее согласованное Контактной группой перемирие между Украиной и республиками Донбасса.

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