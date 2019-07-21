Донецк, , 01:16 — REGNUM

О подготовке Киевом масштабной провокации нацеленной на срыв бессрочного перемирия в Донбассе заявили 20 июля в управлении Народной милиции ДНР.

152-мм самоходная гаубица ВСУ (cc) Michael

Сообщается, что вооруженные силы Украины направили к линии разграничения три группы артиллерийских установок, каждая из которых включает в себя по три самоходные артиллерийские установки калибра 152 мм, сопровождаемые машинами управления огнем и связи.

Два артиллерийских взвода будут развернуты на Горловском направлении: на северное окраине села Опытного и западной окраине Валентиновки. Еще одна артиллерийская группа будет развернута на Мариупольском направлении на восточной окраине Первомайска.

Согласно разведданным ДНР, управление артрасчетами выполняется из штаба в Краматорске.

«По нашим данным, в момент объявления бессрочного перемирия украинские террористы должны нанести артиллерийские удары по жилым кварталам Зайцево, Горловки и Безыменного, тем самым спровоцировать нас на ответный огонь и впоследствии, с привлечением средств массовой информации обвинить в срыве перемирия, — цитирует экстренное сообщение пресс-служба правительства республики. — Кроме того, в случае нашего симметричного ответа они развяжут себе руки на применение артиллерии без ограничения».

В ДНР призвали международных наблюдателей сделать все возможное, чтобы предотвратить обстрелы мирных кварталов республики и избежать срыва перемирия.

Напомним, последнее согласованное Контактной группой перемирие между Украиной и республиками Донбасса формально вступило в силу в полночь с 20 на 21 июля. Как ожидается, режим прекращения огня будет действовать бессрочно. Стороны согласовали введение ответственности за возможные случаи применения огня на своих территориях.