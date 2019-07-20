Берлин, , 15:57 — REGNUM

Как минимум три человека погибли при падении легкомоторного самолёта в Германии. Об этом 20 июля сообщает газета Bild.

Трагедия произошла в городе Брухзаль в федеральной земле Баден-Вюртемберг 20 июля около 12:00 по местному времени. Самолёт врезался в здание одного из магазинов торговой сети, специализирующейся на продаже бытовой техники и товаров для дома.

Все погибшие, по предварительным данным, находились в самолёте. В настоящее время установлено, что погибшие — мужчины в возрасте 72, 57 и 56 лет.

Начато расследование причин и обстоятельств авиапроисшествия. Здание магазина оцеплено сотрудниками полиции, все посетители и работники эвакуированы из здания в целях безопасности.

Ранее ИА REGNUMсообщало о ДТП в Бурятии. Автомобиль врезался в крыло лесопатрульного самолёта Ан-2 и скрылся с места происшествия. При аварии никто не пострадал, водитель автомобиля разыскивается.

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