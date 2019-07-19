Улан-Удэ, , 12:26 — REGNUM

Необычное ДТП произошло в Бурятии. Как сообщает портал Crimburyatia.ru, автомобиль врезался в крыло лесопатрульного самолёта Ан-2.

Сообщается, что ДТП произошло 17 июля в Еравнинском районе республики. Виновник происшествия — водитель автомобиля скрылся с места аварии. Его в настоящий момент разыскивают сотрудники полиции. Инцидент обошёлся без пострадавших.

На выложенном видео видно, что основной удар пришёлся на руль высоты самолёта.

«Краска голубая, что-то типа «Уазика-Таблетки», — сообщает автор видео о виновнике аварии.

В МВД подтвердили факт аварии, однако подробностей не привели.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Окинском районе Бурятии Ан-2 совершил жёсткую посадку в горах Восточные Саяны. Самолёт обрабатывал леса от сибирского шелкопряда. В результате инцидента второй пилот получил перелом голени.

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