Ростов-на-Дону, , 15:17 — REGNUM

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону продлил меру пресечения заместителю донского губернатора Сергею Сидашу. Как сообщает «Коммерсантъ», чиновник останется под стражей до 20 августа.

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Сидаш был задержан в мае текущего года. Он стал фигурантом уголовного дела, которое было возбуждено из-за подмены строительных материалов для благоустройства территории, прилегающей к стадиону «Ростов-Арена». По последней информации, Сидаш якобы был осведомлён о подмене крупнозернистого песка на более дешёвый. Разница в стоимости превысила 223 млн рублей. Заместитель главы Донского региона подозревается в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Ранее Ленинский районный суд Ростова-на-Дону избрал меру пресечения Сидашу в виде ареста сроком на два месяца.

По этой же статье был задержан бывший министр строительства Ростовской области Николай Безуглов. Он заключил сделку со следствием и был переведён под домашний арест. Кроме того, ещё одним подозреваемым по этому делу проходит директор ГБУ РО «Ростовоблстройзаказчик» Сергей Мищенко, который, как полагают следователи, согласовал укладку песка возле стадиона «Ростов-Арена».

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