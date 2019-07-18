Горно-Алтайск, , 13:09 — REGNUM

В Онгудайском районе Республики Алтай организованы поиски двухлетнего ребёнка, пропавшего без вести 17 июля на берегу реки Чуя. Как сообщили ИА REGNUMв МЧС республики, в поисках задействованы 70 человек.

«Сообщение о пропаже поступило 17 июля в 20.30 по московскому времени. Ребёнок из благополучной семьи, обстоятельства произошедшего выясняют следователи», — сообщили в ведомстве.

Пропавшего ищут пожарные, полиция, работники администрации села Йодро, а также местные жители. Обследовано 25 километров береговой линии, но пока результатов нет. Впрочем, утверждать, что ребёнок утонул, также пока никто не берётся.

В МЧС обратились к жителям с призывом не оставлять детей у воды без присмотра.

Как сообщало ИА REGNUM, в соседней Туве 12 июля произошла трагедия, в которой погибли десять человек, в том числе семь детей. Самой младшей из них было два года. Жители села Тээли пытались пересечь реку Шуй на внедорожнике УАЗ, однако машина заглохла, а затем течение опрокинуло её. Девять жертв были найдены в салоне машины с признаками утопления, тело десятой погибшей нашли позже.

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