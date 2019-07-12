В Туве 12 июля при попытке пересечь реку Шуй перевернулся микроавтобус УАЗ. В нём находились две семьи — четверо взрослых и шестеро детей, ехавших из села Тээли на источник в Дустуг-Хем. Все они погибли — тела были найдены внутри машины с признаками утопления.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье за нарушение правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц. Ход расследования дела взят на контроль в центральном аппарате СКР.