По данным регионального МВД, смертельная авария произошла 12 июля около девяти часов утра по местному времени. О ДТП в полицию сообщил местный житель. По его словам, автомашина марки «УАЗ» опрокинулась на территории Бай-Тайгинского района при попытке пересечь реку Шуй вброд.
Прибывшие на место полицейские обнаружили на месте ДТП десяти тел погибших. По предварительным данным, все они утонули. Среди жертв аварии — шестеро несовершеннолетних.
Трагедия произошла утром 12 июля в Бай-Тайгинском районе Тувы. Глава республики Шолбан Кара-оол дал комментарий в соцсетях. Полный текст:
«Земляки, к большому сожалению, сообщаю о трагедии, случившейся сегодня утром в селе Шуй Бай-Тайгинского района. 10 человек погибли при попытке переехать реку Шуй на автомашине УАЗ-469 в местечке Одуруг. Предположительно четверо взрослых и шестеро ребятишек. Это две семьи. Они ехали из села Тээли, скорее всего, в аржаан Дустуг-Хем. Срочно направил группу специалистов Службы ГО и ЧС со спецтехникой, чтобы на месте провели неотложные организационные действия, в том числе Минтруд обязан провести работу социального характера. Скорблю с жителями Бай-Тайги, прошу крепиться родственников и близких. Призываю, дорогие земляки, соблюдать все меры безопасности, не подвергать своих родных опасности, ни в коем случае нельзя об этом забывать. Берегите себя».
Десять человек погибли в Туве при попытке пересечь вброд реку
В Главном управлении МЧС России по Туве после трагедии на реке организовали работу оперативного штаба.