Минск, , 12:29 — REGNUM

Следственные органы Белоруссии предъявили обвинения двум гражданам России по делу о взрывах при салюте в Минске, сообщает 17 июля БЕЛТА со ссылкой на Следственный комитет республики.

Отмечается, что российских граждан обвинили в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 299 УК Белоруссии («Нарушение правил обращения со взрывоопасными веществами, пиротехническими изделиями, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Еще два человека находятся в статусе подозреваемых.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июля в центре Минска во время проведения праздничного салюта по случаю Дня независимости страны произошли четыре взрыва фейерверочных изделий. По данным следственного комитета Белоруссии, в результате разрушены салютные установки, разлётом осколков причинены телесные повреждения не менее чем десяти гражданам, одна женщина погибла.

Сообщалось, что что салютные установки были закуплены в Сергиевом Посаде у фирмы ОАО «Пиро-Росс». По подозрению в совершении преступления были задержаны два представителя этой компании.

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