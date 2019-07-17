Магадан, Магаданская область, , 09:57 — REGNUM

Жителей Магаданской области, особенно посёлка Ола предупредили о возможных обильных осадках, затоплениях и размывах дорог, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Пожарно-спасательный центр Колымы опубликовал экстренное сообщение о возможном возникновении чрезвычайных ситуаций в Магаданской области, связанных с выпадением большого количества осадков:

«Есть вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций в Магадане, Ольском городском округе. Из-за дождей возможен размыв дорог, мостов, дамб, затопление населённых пунктов, сельхозугодий».

Населению следует приготовиться, что до конца дня 17 июля может выпасть осадков до 50 мм.

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Как сообщало ИА REGNUM, сильные проливные дожди топят Амурскую область, синоптики прогнозов по улучшению погоды пока не дают.