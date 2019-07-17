Благовещенск, , 03:26 — REGNUM

В результате сильного дождя затоплены все центральные улицы Благовещенска. Амурское управление МЧС и синоптики предупреждали о ливне заранее, прогнозы сбылись в полной мере — по городу плывут автомобили, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Вечером 16 июля сильный ливень прошёл в Благовещенске. В короткий промежуток времени выпало огромное количество осадков, ливнёвая канализация не смогла справиться с таким потоком воды, из-за чего дождевая вода пошла по улицам города. Уровень воды и сила потока на отдельных участках были таковы, что смывали припаркованные автомобили. По свидетельству очевидцев, ливень был такой силы, что видимость была не более 5−10 метров. Движение в городе оказалось парализованным. Были затоплены все центральные улицы Благовещенска.

В социальных сетях люди активно обсуждают произошедшее, и пишут о затоплении квартир и подвалов нескольких жилых домов.

Синоптики говорят, что улучшение погоды в ближайшие дни маловероятно, поэтому жители Приамурья готовятся к длительному «осадному периоду», самостоятельно приступили очищать забившиеся ливнёвки, укрепляют водозащитные дамбы в частном секторе, производят накопление продуктов и питьевой воды.

В тоже время Приамурское управление МЧС, как рассказали в пресс-службе ведомства, получило несколько комплектов водоналивных дамб, которые планируется применять в различных районах области при наступлении угрозы возникновения паводка.

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Как сообщало ИА REGNUM, паводок, пришедший в Приангарье, стал причиной гибели 28 человек. В регионе сохраняется сложная обстановка, для ликвидации последствий удара стихии привлечены не только силы МЧС, но и войска Министерства Обороны России. МЧС уточнило масштаб катастрофы: всего пострадало 109 населённых пунктов Приангарья, разрушено 49 участков дорог, 22 моста, подтоплено почти 11 тысяч домов.