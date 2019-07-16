Красноярск, , 14:31 — REGNUM

Власти Красноярского края прокомментировали беспокоящую горожан ситуацию с задымлением воздуха в Красноярске из-за действующих в регионе лесных пожаров. Как сообщили ИА REGNUM в краевом правительстве, 16 июля этой теме был посвящён брифинг с участием министра лесного хозяйства региона Димитрия Маслодудова и министра экологии и рационального природопользования Павла Корчашкина.

«Ситуация с лесными пожарами в Красноярском крае находится под контролем», — заверили в правительстве края.

Основные очаги возгораний зарегистрированы в Эвенкийском и Богучанском районах на отдаленных и труднодоступных территориях.

Правительство Красноярского края «В течение суток ожидается ликвидация 2/3 действующих в крае пожаров, которые сейчас тушат. Остальные находятся в зоне контроля, круглосуточно проверяются и анализируются специалистами региональной диспетчерской службы. Угрозы населённым пунктам и объектам экономики они не представляют и будут постепенно затухать».

В связи с тушением пожаров прогнозируется и снижение задымления, «которое принесли в Красноярск и другие территории края воздушные массы с северо-востока региона». По прогнозам Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС), такая ситуация сохранится в течение дня 16 июля, улучшение обстановки ожидается лишь к вечеру 17 июля.

Чиновники, ссылаясь на информацию специалистов, уточняют, что на территории края периодически складывается схожая ситуация. В частности, подобные условия были в 2012, 2016, 2018 годах.

Как утверждает Димитрий Маслодудов, «в этом году регион был готов к пожароопасному сезону ещё в марте».

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«На сегодняшний день для борьбы с лесными пожарами создана беспрецедентная по масштабам группировка из 1100 человек и около 80 единиц техники. Задействованы силы не только крупнейшего в России красноярского Лесопожарного центра, но и федерального ФБУ «Авиалесоохрана». Мы обратились за помощью и к соседним субъектам, и наша группировка усилена огнеборцами из других регионов СФО. В ликвидации пожаров принимают участие сотрудники и техника предприятий — арендаторов лесных участков», — заявил Маслодудов.

В основном — из-за труднодоступности территорий, отсутствия дорог и источников воды — ликвидация возгораний проводится вручную с прокладыванием минерализованных полос и проведением отжига. Для искусственного вызывания осадков в регионе работает специальный самолёт-зондировщик Ан-26, однако работать он может только при наличии ресурсной облачности.

Основной причиной лесных пожаров сейчас специалисты называют сухие грозы. Грозовая активность сохранится до конца июля-начала августа.

Ситуация с задымлением, как утверждают в краевом правительстве, находится на постоянном контроле министерства экологии и рационального природопользования. На телефон горячей линии министерства с 13 по 16 июля поступило более 140 сообщений от жителей Красноярска. Мобильная эколаборатория выезжала на вызовы 33 раза. Зафиксировано 78 случаев превышений максимальных разовых предельно допустимых концентраций по взвешенным частицам (до 2,5 мкм) до 1,5 ПДК. Полученные данные будут переданы в Роспотребнадзор.

«Мы очень внимательно следим за промышленными предприятиями, превышений уровня выбросов краевая сеть экологического наблюдения не фиксирует. Пока нет оснований для введения ограничений. Режим неблагоприятных метеоусловий вводится либо в случае штиля, либо в случае повышенных выбросов на каком-либо предприятии — сейчас нет ни того, ни другого обстоятельства, всё зависит исключительно от погодных условий», — заявил глава минэкологии Павел Корчашкин.

Как уже сообщало ИА REGNUM, жители Красноярска жалуются на удушливую дымку, окутавшую город. В социальных сетях пользователи пишут, что в городе просто невозможно дышать, начинает першить горло.

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Власти винят во всём лесные пожары, однако председатель общественного экологического движения «Чистый край» Евгений Ходос убеждён, что дело не только в них.

«Власти, комментируя ситуацию, заявляют, что это дым от лесных пожаров. Однако горожане нам жалуются, что чувствуют в воздухе и запах химии, а не только гари. То есть мало того, что у нас в городе ад от лесных пожаров, при этом чувствуется ароматика то ли от металлургических заводов, то ли от ТЭЦ. Дымка над городом — серо-чёрная. Я убеждён, что это не только лесные пожары», — говорит Ходос.

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Напомним, по данным Авиалесоохраны, в Красноярском крае по состоянию на 00:00 (мск) 16 июля проводились работы по активному тушению 69 пожаров на землях лесного фонда на площади 71 739 га. Кроме того, по решению специальной комиссии прекращены работы по тушению 39 пожаров на площади 186 697 га. Доводы комиссии следующие: данные возгорания не представляют опасности для населённых пунктов и объектов экономики, а затраты на их тушение превысят предполагаемый вред, который может быть ими причинён.

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