Красноярск, , 07:02 — REGNUM

Жители Красноярска в минувшие выходные (13−14 июля) жаловались на сильное задымление. Соцсети были наводнены сообщениями об окутавшем город смоге.

«Я сейчас на Татышеве. Гарь, голова болеть начинает», — сообщила 14 июля подписчица паблика «Я живу в Красноярске» в соцсети «ВКонтакте».

»Вернулась из Москвы и сразу нос отёк, дышать трудно», — поделилась подписчица паблика «За чистое небо».

13 июля в ГУ МЧС по краю озвучили причину задымления в городе.

«В связи с тем, что на территории нескольких районов Красноярского края действуют лесные пожары, а по данным гидрометцентра роза ветров поменяла свое направление, дым от лесных пожаров принёс на территорию ряда районов и городов смог, который продержится несколько дней», — говорилось в сообщении ведомства.

При этом в МЧС дали рекомендации по поведению при задымлении от природных пожаров. 13 июля в крае, по данным спасателей, действовало 85 лесных пожаров.

14 июля в краевом управлении Роспотребнадзора сообщили о мониторинге ситуации в связи с задымленностью воздуха в Красноярске. Там пояснили, что задымление произошло в результате лесных пожаров на территории Красноярского края и Иркутской области.

«По результатам исследований 13 июля 2019 года превышений гигиенических нормативов по содержанию оксида углерода, оксида азота, диоксида азота, диоксида серы, взвешенных веществ, взвешенных частиц фракции РМ10, аммиака, сероводорода в атмосферном воздухе не зарегистрировано. Содержание взвешенных частиц фракции РМ2,5 превышает гигиенический норматив до 1,6 раза», — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

В правительстве края 14 июля проинформировали о работе инспекторов минэкологии региона и передвижной эколаборатории в усиленном режиме. За двое суток на горячую линию минэкологии поступило более 100 звонков от жителей Красноярска, жаловавшихся на неприятный запах в воздухе. Работа велась во всех районах города. К вечеру 14 июля было сделано 20 выездов.

«Усилен контроль за работой предприятий, подлежащих региональному надзору, а также за несанкционированными источниками выбросов. Специалисты ведомства призывают жителей города и пригорода не сжигать отходы и мусор», — отметили в минэкологии, добавив, что на 14 июля «случаев высокого и экстремально высокого уровня загрязнения воздуха не зафиксировано».

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае действует режим ЧС из-за лесных пожаров. На утро 14 июля в регионе было зафиксировано 80 очагов возгораний в лесах на площади 270 тыс. га. Большинство из них действовало в труднодоступных территориях Эвенкийского, Кежемского и Богучанского районов.

Читайте также: Возросла площадь лесных пожаров в Красноярском крае

Добавим, 3 июля в Красноярске прошёл митинг «За чистое небо». По разным оценкам, на Красной площади в самом центре краевой столицы собрались от 800 до 1500 человек.

Читайте также: Красноярцы на митинге потребовали «чистого неба»