Красноярск, , 13:07 — REGNUM

Губернатор Красноярского края Александр Усс с 12 по 15 июля находился в командировке в Неаполе (Италия), где в эти дни проходила летняя Универсиада — 2019. Эту информацию ИА REGNUM подтвердили 16 июля в пресс-службе краевого правительства.

Уточняется, что Усс посетил Студенческие игры по приглашению президента Международной федерации университетского спорта (FISU) Олега Матыцина:

«Существует традиция FISU — главы регионов, принимавших предыдущие Студенческие игры, являются почетными гостями на Универсиаде».

По данным пресс-службы, одна из целей визита губернатора в Неаполь — обсуждение с представителями международных спортивных федераций проведения юношеских зимних Олимпийских игр в Красноярске.

Пресс-служба правительства Красноярского края «В настоящее время достигнуты договоренности, что в декабре 2019 года в Красноярске пройдёт чемпионат России по фигурному катанию (впервые за Уралом), по результатам которого будет сформирована сборная команда страны для участия в чемпионатах мира и Европы. А в марте 2020 года в столице края пройдет этап кубка мира по фристайлу».

Также в Неаполе прошли переговоры о проведении в Красноярске молодёжного чемпионата мира по кёрлингу в 2020 году и юношеского чемпионата мира по фристайлу в 2021. Кроме того, подана заявка на проведение чемпионата мира по фристайлу в 2025 году.

Как уже сообщало ИА REGNUM, жители Красноярска жалуются на окутавшую город дымку, от которой трудно дышать. Власти винят в сложившейся ситуации лесные пожары, причём действующие не только в Красноярском крае, но и в Иркутской области. И некоторые красноярцы в этой ситуации «потеряли» губернатора. Например, красноярский экологический активист Андрей Сковородников-Эрлих 15 июля выложил на своей странице в соцсети видео и поинтересовался, что делает губернатор Красноярского края Александр Усс, «чтобы жители города не задыхались вот в этой гари».

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Как сообщили ИА REGNUM в Авиалесоохране, по состоянию на 00:00 (мск) 16 июля на территории РФ действовало 205 лесных пожаров на площади 183 498 га, по которым проводились работы по активному тушению, в том числе 69 пожаров на землях лесного фонда на площади 71 739 га в Красноярском крае и 41 пожар на землях лесного фонда на площади 50 605 га в Иркутской области. Кроме того, в ряде регионов на труднодоступных и удалённых землях лесного фонда зарегистрированы так называемые пожары-«отказники». По ним прекращены работы по тушению на основании решений региональных комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Доводы комиссий следующие: данные возгорания не представляют опасности для населённых пунктов и объектов экономики, а затраты на их тушение превысят предполагаемый вред, который может быть ими причинён. В Красноярском крае действуют 39 пожаров-«отказников» на площади 186 697 га, в Иркутской области — 43 пожара на площади 64 017 га.

Напомним также, в марте 2019 года в Красноярске прошла зимняя Универсиада-2019. На подготовку и проведение Студенческих игр, по данным краевых властей, было затрачено порядка 80 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета — около 50 млрд. С нуля были построены и реконструированы 34 капитальных объекта. Победу одержала сборная России, завоевавшая более 100 наград.

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Летняя Универсиада-2019 состоялась с 3 по 14 июля в итальянском Неаполе. От Красноярского края на летних Студенческих играх выступили 13 спортсменов в четырёх видах спорта: плавании, волейболе, регби и футболе.