Москва, , 13:07 — REGNUM

Лефортовский суд Москвы отправил под домашний арест сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Сергея Мещерякова по делу о государственной измене, сообщили 15 июля в пресс-службе суда.

Отмечается, что в отношении Мещерякова избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок до 3 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2018 года в Москве арестовали сотрудника ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева по обвинению в госизмене. По данным следствия, он передавал секретную информацию в одну из стран НАТО. Передача информации осуществлялась через электронную почту.

Отметим, ЦНИИмаш является головным научно-исследовательским институтом государственной корпорации «Роскосмос».

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