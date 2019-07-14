Инчхон, Южная Корея, , 18:12 — REGNUM

Сотрудники миграционной службы в южнокорейском аэропорту Инчхон не пустили в страну 16 российских туристов. Об этом 14 июля сообщает RT со ссылкой на атташе посольства России Дмитрия Шибилова.

По его словам, российские граждане, прилетевшие в Южную Корею накануне рейсом авиакомпании S7, при прохождении пограничного контроля «не смогли подтвердить, что прибыли в страну в туристических целях».

Как уточнил дипломат, в настоящее время российские граждане находятся в зоне содержания недопущенных пассажиров. Ожидается, что в ближайшее время они будут отправлены на родину.

«Посольство России продолжает следить за ситуацией и в рамках своих компетенций оказывает российским гражданам содействие», — добавил Шибилов.

Как передавало ИА REGNUM, 6 и 7 июля власти Мексики не допустили в город Канкун в общей сложности более 20 туристов с российскими паспортами. Сотрудники местной миграционной службы также сочли, что цели их поездки не соответствуют заявленным.