Инчхон, Южная Корея, 14 июля 2019, 18:12 — REGNUM
Сотрудники миграционной службы в южнокорейском аэропорту Инчхон не пустили в страну 16 российских туристов. Об этом 14 июля сообщает RT со ссылкой на атташе посольства России Дмитрия Шибилова.
По его словам, российские граждане, прилетевшие в Южную Корею накануне рейсом авиакомпании S7, при прохождении пограничного контроля «не смогли подтвердить, что прибыли в страну в туристических целях».
Как уточнил дипломат, в настоящее время российские граждане находятся в зоне содержания недопущенных пассажиров. Ожидается, что в ближайшее время они будут отправлены на родину.
«Посольство России продолжает следить за ситуацией и в рамках своих компетенций оказывает российским гражданам содействие», — добавил Шибилов.
Как передавало ИА REGNUM, 6 и 7 июля власти Мексики не допустили в город Канкун в общей сложности более 20 туристов с российскими паспортами. Сотрудники местной миграционной службы также сочли, что цели их поездки не соответствуют заявленным.