Канкун, Мексика, , 20:49 — REGNUM

Ещё 14 туристов с паспортами граждан России не были допущены в мексиканский город Канкун. Об этом 7 июля сообщили РИА Новости в посольстве России в Мехико.

Как уточнили в дипведомстве, российские граждане прибыли в Канкун рейсом авиакомпании Nordwind. Сотрудники местной миграционной службы сочли, что цели их поездки не соответствуют заявленным.

Отмечается, что российские дипломаты в настоящее время выясняют точные причины недопуска граждан.

Напомним, что это уже второй подобный инцидент с российскими туристами в Мексике за текущую неделю. Как передавало ИА REGNUM, ранее группа из семи российских туристов также была задержана в аэропорту Канкуна из-за претензий миграционных властей.

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