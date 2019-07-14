Баку, , 15:02 — REGNUM

Двое граждан России пострадали при падении ветки пятисотлетнего дерева во дворе дворца шекинских ханов в городе Шеки в Азербайджане. Об этом 14 июля сообщает пресс-служба минздрава страны.

Сообщается также, что среди пострадавших — пятеро туристов из Сирии. Четыре человека находятся в тяжелом состоянии, их госпитализировали в центральную клиническую больницу Шекинского района. Власти Азербайджана направили в Шеки из Баку высококвалифицированных медиков.

Как уточнили представители пресс-службы минздрава Азербайджана, состояние туристов из России оценивается как стабильное.

По предварительной версии, причиной падения ветки могли стать неблагоприятные погодные условия. Накануне на территории Азербайджана поднялся сильный ветер, который мог повредить ветку.

Ранее ИА REGNUMсообщало о 19 пострадавших в городе Шеки в результате падения на них ветки пятисотлетнего чинара.

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