Баку, , 14:32 — REGNUM

Как минимум 19 человек пострадали из-за падения на них ветки пятисотлетнего чинара (платан) в Азербайджане. Об этом 14 июля сообщила пресс-служба министерства здравоохранения страны.

Инцидент произошёл утром 14 июля на территории дворца шекинских ханов в городе Шеки. Ветка дерева, возрастом более 500 лет, обломившись, упала прямо на группу людей, стоявших под ним. В числе пострадавших были туристы из других стран. Пока неизвестно, есть ли среди пострадавших граждане России.

По предварительной информации, двое пострадавших были госпитализированы, 17 человек получили медицинскую помощь на месте происшествия.

Глава пресс-службы минздрава Азербайджана Пярвиз Абубекиров заявил, что для консультации для двух госпитализированных были вызваны специалисты из Баку.

Ранее ИА REGNUMсообщало о гибели гражданина России с сыном во время шторма в Греции из-за упавшего на них дерева.

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